اطّلع على بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة الحزم ضد ضمك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 01:26 مساءً - يستضيف نادي الحزم نظيره نادي ضمك مساء اليوم الاثنين، في لقاء يجمعهما على "استاد نادي الحزم" بالرس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ويدخل الحزم اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، حيث يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحسين مركزه، خاصة بعد تعادله الأخير أمام التعاون. في المقابل، يحل نادي ضمك ضيفاً وهو في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، ويطمح الفريق للخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الهروب من مناطق خطر الهبوط في مواجهة توصف بالمتكافئة.

موعد مباراة الحزم ضد ضمك بالدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الاثنين 26 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 06:20 مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة 06:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 07:20 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة الحزم ضد ضمك في الدوري السعودي

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصري عبر شبكة قنوات Thmanyah، الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي.

معلق مباراة الحزم ضد ضمك في الدوري السعودي

وسيتولى المعلق راشد الدوسري مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة ليوفر للمتابعين تغطية كاملة لمجريات اللقاء.