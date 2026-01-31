مفيش زيادة.. سعر السجائر اليوم السبت 31 يناير...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 12:29 مساءً - تحسم شركات الدخان الجدل المثار مؤخرًا حول تحريك أسعار التبغ، لتؤكد استقرار القوائم السعرية للسجائر التقليدية والتبغ المسخن دون أي تغييرات جديدة تذكر.

إذ شددت الشركات على أن الأسعار المتداولة حاليًا هي المعتمدة رسميًا مطالبة جمهور المستهلكين بضرورة الرقابة الذاتية والإبلاغ عن أي تاجر يحاول استغلال الموقف برفع السعر عن المعلن.

قائمة أسعار السجائر الأجنبية والمستوردة

حافظت منتجات فيليب موريس على ثباتها الملحوظ في الأسواق، حيث استقر سعر علبة ميريت عند 105 جنيهات، بينما سجلت مارلبورو بأنواعها التقليدية 97 جنيهًا.

وفي فئة الـ 79 جنيهًا استقرت كل من إل آند إم ومارلبورو كرافتد، أما السجائر من نوع دافيدوف وتايم فقد استقرت عند مستويات 97 و53 جنيهًا على الترتيب لتقدم خيارات متنوعة لمحبي الأصناف الأجنبية.

أسعار السجائر المحلية

على صعيد الإنتاج المحلي للشركة الشرقية للدخان، ما زالت عائلة كليوباترا بمختلف إصداراتها (بوكس وسوفت وسوبر ستار) تباع بسعر 44 جنيهًا للعلبة، باستثناء العبوة الصغيرة (10 سجائر) التي سجلت 27 جنيهًا.

سعر التبغ المسخن

فيما يخص بدائل التدخين الحديثة فقد استقرت أسعار عبوات التبغ المسخن مثل "تيريا" و "هيتس" عند 69 جنيهًا، رغم التوقعات المتداولة حول احتمالية مراجعة الضرائب في المستقبل القريب.