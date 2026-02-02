بعد الفوز الساحق على نهضة بركان المغربي.. موعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 03:33 مساءً - يستعد فريق بيراميدز خوض مباراة قوية ضد سموحة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 فبراير 2026، وذلك بعد الانتصار الساحق الذي حققه ضد نهضة بركان المغربي.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

تنطلق صافرة مباراة بيراميدز وسموحة في تمام الساعة الخامسة مساءً بيوم الأربعاء المقبل.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة

تنقل أحداث مباراة بيراميدز وسموحة على شاشات قنوات أون تايم سبورت.

بيراميدز يفوز على نهضة بركان المغربي بـ 3 نقاط

يذكر أن بيراميدز حقق فوزًا ساحقًا ضد نهضة بركان المغربي أمس الأحد الموافق 1 فبراير 2026، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

بيراميدز يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعات

يحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب المجموعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، فيما يحتل نهضة بركان المغربي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.