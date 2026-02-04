الحصيني يوضح.. متى موعد بداية شهر رمضان فلكيًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 06:29 مساءً - كشف الباحث المتخصص في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن التقديرات الفلكية المتعلقة بموعد حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1447هـ مشير إلى أن الحسابات تشير إلى أن شهر شعبان سيكتمل بـ29 يومًا فقط.

العلاقة بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية

أوضح الحصيني أن المملكة العربية السعودية تعتمد في إعلان بدايات الشهور الهجرية على الجمع بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية، حيث لا يعلن دخول الشهر رسميًا إلا بعد ثبوت رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات الحديثة.

وأشار الباحث إلى أن رؤية هلال رمضان قد تكون صعبة من الناحية الفلكية هذا العام إلا أن التجارب السابقة وشهادات الرصد خلال السنوات الماضية تعزز من احتمالية ثبوت الرؤية رغم تلك الصعوبات.

التاريخ المرجح لغرة رمضان

وبناءً على المعطيات الفلكية وخبرات الرصد المتراكمة رجح الحصيني أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك في انتظار الإعلان الرسمي وفق ما تقرره الجهات المختصة بعد تحري الهلال.