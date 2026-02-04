موعد بدء دورة الألعاب الشتوية 2026 والرياضات المشاركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 06:29 مساءً - يترقب الجميع بفارغ الصبر، موعد بدء دورة الألعاب الشتوية 2026، المقامة لهذا العام في إيطاليا والتي تكون بمشاركة عدد من الرياضيين بمختلف الدول حول العالم، حيث تعتبر تلك الفعالية من أبرز الفعاليات المنتظر وتقام بين مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيزو.

موعد بدء دورة الألعاب الشتوية 2026

من المقرر بأن تبدأ دورة الألعاب الشتوية 2026 لهذا العام، وذلك بدء من يوم 6 فبراير الحالي حتى يوم 22 فبراير الحالي، ويكون ذلك من خلال منافسة 16 رياضة شتوية مختلفة، فيما أنه من المقرر بأن تشهد الألعاب الأولمبية الشتوية مشاركة ما يقرب من 3000 رياضي من عدد تسعون دولة حول العالم، ويكون ذلك من أجل التنافس على مائة وستة عشر ميدالية.

الرياضات المشاركة بالأولمبية الشتوية 2026

أما عن الرياضات المشاركة في الأولمبية الشتوية 2026، تشمل كل من التزلج على الجليد، وهوكي الجليد، والكرلينغ، وكذلك التزلج الألبي، والبياثلون، والتزلج الريفي، وأيضًا التزلج الفني، والتزلج الحر، والزلاجات الجماعية، والقفز التزلجي، والتزلج السريع، كما أنه من المنتظر بأن يحظى حفل الافتتاح على اهتمام واسع ويتضمن عروض فنية ضخمة.

أسعار تذاكر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

في نفس السياق، تختلف أسعار تذاكر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 حسب المنافسة والموقع، حيث تتراوح أسعار تذاكر الكرلينج لتكون ما بين 40 يورو إلى 150 يورو، بينما تبدأ أسعار تذاكر التزلج على الجليد من مبلغ 50 يورو للمنافسات البدائية، وتصل إلى 440 يورو في المنافسات النهائية.