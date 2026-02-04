ريال مدريد يتلقي دفعة معنوية قوية قبل مواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 06:29 مساءً - يستعد ريال مدريد لاستعادة عدد من لاعبيه المصابين خلال هذا الأسبوع، بعد موسم مليء بالصعوبات بسبب الغيابات الطويلة في خط الدفاع تحت قيادة ألفارو أربيلوا.

ريال مدريد يزف بشرى ساره لجماهيره

ووفقا لما كشفته التقارير الصحفية الإسبانية، فإن الظهير الأيسر داني كارفاخال يقترب من العودة بشكل كامل، بعدما اقتصرت مشاركته الأخيرة على 27 دقيقة فقط، فيما يتهيأ ترينت ألكسندرأرنولد للعودة بعد غياب شهرين بسبب إصابة في أوتار الركبة.

موقف روديجر ومندي من المشاركة ضد فالنسيا

يقترب الألماني أنطونيو روديجر من المشاركة مجددًا بعد غيابه الطويل بسبب مشاكل الركبة، مع توقع جاهزيته لمباراة فالنسيا المقبلة.

أما فيرلاند ميندي، فقد واجه تحديات كبيرة بعد عودته في نوفمبر من غياب ستة أشهر، لكنه يعمل على استعادة لياقته واستمراره في خط الدفاع الأساسي.

ويخطط الجهاز الفني لإعادة اللاعبين تدريجيًا، مع الحرص على الحفاظ على جاهزيتهم البدنية، لضمان تعويض الغيابات ومواجهة المباريات المقبلة بأفضل شكل ممكن.