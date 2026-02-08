عيار 21 الآن.. هل تغيرت أسعار الذهب اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 11:27 صباحاً - تخيم حالة من الثبات العميق على أسواق الصاغة المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث حافظ المعدن النفيس على مستوياته المسجلة مؤخرًا دون أي تحركات تذكر، فهذا الاستقرار تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية وهدوء حركة الطلب المحلي.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في محافظات الصعيد والدلتا، عند مستوى 6675 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 قيمة بلغت 5721 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم

حافظ الجنيه الذهب على قيمته عند 53400 جنيه، وهو ما يعزز حالة الترقب لدى المستثمرين الصغار الراغبين في حفظ مدخراتهم عبر السبائك والعملات في ظل هذا الاستقرار السعري.

سعر عيار 24 الآن

بالنسبة للمهتمين باقتناء الذهب النقي، فقد سجل عيار 24 سعرًا قدره 7629 جنيهًا، وتعتبر هذه الأسعار بمثابة نقطة ارتكاز للسوق المحلية قبل بدء التداولات الفعلية غدًا الاثنين.