أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 8 فبراير 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 11:27 صباحاً - خيم الاستقرار على أسعار الفراخ في الأسواق المصرية مع مطلع تداولات الأحد، فلم تشهد بورصة الدواجن أي تحركات سعرية جديدة تذكر.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر الكيلو من الفراخ البيضاء داخل المزرعة عند مستوى 91 جنيهًا، ليصل إلى يد المستهلك النهائي في المحال التجارية بمتوسط سعري يبلغ 101 جنيه.

أسعار الفراخ البلدي والساسو

سجلت الدواجن البلدية سعرًا قدره 105 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بمتوسط 115 جنيهًا للكيلو الواحد، وفي سياق متصل استقر سعر كيلو الفراخ الساسو في أسواق الجملة عند 95 جنيهًا، بينما يتراوح سعرها في أسواق التجزئة والمحلات الشعبية حول مستوى 105 جنيهات.

أسعار البيض بالأسواق

شهدت الأسعار ثباتًا نسبيًا، حيث بلغ سعر طبق البيض الأبيض في أسواق الجملة 115 جنيهًا ليصل للمستهلك بنحو 130 جنيهًا، في حين سجل طبق البيض الأحمر قيمة قدرها 120 جنيهًا لدى التجار ويباع للجمهور بمتوسط 135 جنيهًا.