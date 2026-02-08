بكم العلبة الآن؟ استقرار أسعار السجائر المحلية والأجنبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 11:27 صباحاً - يسيطر الهدوء التام على منافذ بيع السجائر والتبغ مع مطلع تعاملات اليوم الأحد، حيث استقرت الأسعار عند مستوياتها الرسمية الأخيرة دون أي تحريك صعودي.

وأفادت التقارير الصادرة عن الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني بانتظام عمليات التوريد لكافة المحافظات، مع تشديد الرقابة التموينية لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بمصلحة المستهلك.

أسعار السجائر المحلية والشعبية

سجلت الأنواع المحلية الأكثر تداولًا سعرًا موحدًا بلغ 44 جنيهًا للعلبة الواحدة، وشملت هذه القائمة أصناف كليوباترا بمختلف إصداراتها مثل كينج سايز وسوفت كوين وبوكس أبيض، بالإضافة إلى سجائر بوسطن وبلمونت ومونديال سويتش بنكهاتها المختلفة.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

استقرت أسعار السجائر الفاخرة لتسجل علبة ميريت نحو 111 جنيهًا، بينما بلغ سعر علبة مارلبورو 102 جنيهًا، واستقرت إل آند إم عند مستوى 82 جنيهًا.

أما فيما يخص تكنولوجيا التبغ المسخن، فقد سجلت عبوات TEREA مبلغ 82 جنيهًا، ووصلت HEETS Dimensions إلى 69 جنيهًا، في حين استقرت كبسولات TEREA عند 87 جنيهًا للعبوة.