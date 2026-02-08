بكم جرام الفضة عيار 925؟ انخفاض مفاجئ في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 11:27 صباحاً - شهدت سوق المعادن النفيسة في مصر انخفاضًا ملحوظًا في قيمة الفضة مع مطلع تعاملات اليوم الأحد 8 فبراير 2026، حيث تأثرت الأسعار المحلية بحالة الهدوء التي تسيطر على التداولات العالمية.

سعر جرام الفضة النقي

هبط سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 بنسبة تجاوزت 2% ليستقر عند مستوى 149.85 جنيهًا، مما يفتح الباب أمام الراغبين في الاقتناء بأسعار أقل مقارنة بالأيام الماضية.

سعر جرام الفضة عيار 925

أما فيما يخص الأعيرة الأكثر طلبًا في محلات الحلي، فقد سجلت الفضة الإسترليني عيار 925 تراجعًا لتصل إلى 138.75 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الفضة البريطاني

بلغ سعر الجرام من العيار البريطاني 95.8 نحو 143.70 جنيهًا وفقًا لتحديثات اليوم الأحد 8 فبراير 2026.

سعر الفضة السعودي اليوم

على مستوى الفضة السعودي عيار 875 فقد سجلت قيمتها حوالي 131.25 جنيهًا، بينما استقرت أسعار الأعيرة الأقل جودة مثل عيار 800 وعيار 750 عند مستويات تتراوح بين 112 و120 جنيهًا.

سعر أوقية الفضة

بالانتقال إلى وحدات الوزن الكبيرة المخصصة للاستثمار، فقد سجلت أوقية الفضة في الأسواق المصرية اليوم نحو 4660.86 جنيهًا.

سعر كيلو الفضة اليوم

بلغ سعر كيلو الفضة الخام حوالي 149850 جنيهًا، إذ تظل الفضة الملاذ الاستثماري البديل والأكثر مرونة للأفراد الباحثين عن تنويع مدخراتهم بعيدًا عن تقلبات العملات.