موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 05:19 مساءً - استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمباراة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025–2026، والتي ستجمع الفريق السماوي بمضيفه فولهام على ملعب "الاتحاد" مساء الأربعاء.

ويأمل مانشستر سيتي في مواصلة سلسلة انتصاراته بعد الفوز المهم في الجولة الماضية على حساب ليفربول بهدفين مقابل هدف، لتعزيز موقعه في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام

في حراسة المرمى: دوناروما

خط الضهر: نونيز – روبن دياز – جويهي – آيت نوري

في المنتصف: أوريلي – رودري – برناردو سيلفا

ويقود خط الهجوم: عمر مرموش – هالاند – سيمينيو.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة المرتقبة اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، وذلك في تمام:-