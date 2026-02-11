اتفرج ببلاش علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 05:19 مساءً - يستضيف نادي أتلتيك بلباو غريمه التقليدي نادي ريال سوسيداد في مواجهة مرتقبة على ملعب "سان ماميس"، وذلك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيدا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة لمواجهة أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد

تمتلك شبكة قنوات MBC الحقوق الحصرية لبث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق فهد عريشي.

كما ستُبث المباراة عبر تطبيق ومنصة شاهد (Shahid) وقنوات MBC الرياضية.

موعد مباراة الإياب بين أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد

من المقرر أن تُقام مباراة العودة على ملعب "أنويتا" معقل ريال سوسيداد يوم الأربعاء 4 مارس 2026.

الجدير بالذكر كانت قد انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين في الدوري الإسباني بالتعادل الإيجابي (1 - 1) في الأول من فبراير الحالي.