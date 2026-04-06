قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 02:27 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين إنتر ميلان وروما، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، في لقاء يحتضنه ملعب "جوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو.

ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

يدخل إنتر ميلان المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، رغم تراجع نتائجه مؤخرًا سواء على المستوى المحلي أو بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا، وهو ما أدى إلى تقلص الفارق مع منافسيه، خاصة ميلان.

ويأمل النيراتزوري في استعادة نغمة الانتصارات مستفيدًا من قوته على ملعبه هذا الموسم، رغم غياب قائده لاوتارو مارتينيز، الذي أثر غيابه على الفاعلية الهجومية للفريق.

في المقابل، يسعى روما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في دخول المربع الذهبي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 54 نقطة، متساويًا مع يوفنتوس، وبفارق بسيط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد روما

تُقام المباراة يوم الأحد 5 أبريل 2026، حيث تنطلق في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جوزيبي مياتزا.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد روما

يمكن متابعة المباراة عبر منصة StarzPlay، الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى قناة الرابعة الرياضية، مع إمكانية المشاهدة أيضًا عبر تطبيق الرابعة.

كما تتوفر متابعة اللقاء في بعض الدول عبر خدمات مثل STC TV ومنصة “شاشا”، التي تتيح بث مباريات البطولة بشكل مباشر.

معلق مباراة إنتر ميلان ضد روما

يتولى التعليق على أحداث اللقاء كل من فارس عوض وفهد العتيبي، في تغطية صوتية مميزة لهذه القمة المرتقبة.