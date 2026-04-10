آخر تحديث في بورصة الدواجن.. سعر الكتكوت الأبيض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 03:29 مساءً - أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 9 أبريل 2026، شهدت حالة من التقلبات الطفيفة في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، حيث تتنوع الأسعار حسب النوع والمصدر، مع استمرار حالة التغير اليومية للكتاكيت البيضاء والساسو والبلدي.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في مصر
عدد كبير من الأشخاص سواء المربين أو المواطنين يريدون معرفة سعر الكتكوت الأبيض اليوم، وهو يتراوح بين 20 و29 جنيهًا، وأما عن سعر "قطعان" فهو سجل حوالي 20 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت اليوم في مصر
أفادت منصة بورصة الدواجن بتحديثات صباحية دقيقة لأسعار الكتاكيت، وجاءت كالتالي:
- بلغ سعر الكتاكيت الساسو ما بين 11 و12 جنيهًا.
- تتراوح أسعار الكتاكيت الساسو بيور بين 12 و13 جنيهًا.
- أما عن سعر الكتاكيت البلدي فهو وصل لـ 10 جنيهات.
- يتراوح سعر الكتكوت روزي بيور بين 12.5 لـ 13.5 جنيه.
- سجل أيضًا سعر كتكوت القاهرة للدواجن 32 جنيهًا.
- بينما وصل سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت لـ 30 جنيهًا.
- كما أن سعر كتكوت الوطنية وصل لـ 30 جنيهًا.
- فيما وصل سعر كتكوت الوادي لـ 27 جنيهًا.
- أيضًا سجل سعر كتكوت العناني حوالي 30 جنيهًا.