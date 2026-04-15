محتوى ديني متنوع بأعلى دقة... تردد قناة زاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 04:34 مساءً - تعد قناة زاد من أهم القنوات الدينية في العالم العربي، حيث تقدم العديد من البرامج الدينية التي تحث على الفضيلة والالتزام بالاخلاق الرفيعة، ولهذا السبب يتم البحث بشكل كبير عن تردد قناة زاد خلال الفترة الأخيرة.
تردد قناة زاد على النايل سات
- تردد قناة زاد: 11276.
- الاستقطاب: عمودي.
- بينما معدل الترميز: 27500.
- التصحيح: 5/6.
كيفية تثبيت قناة زاد على الريسفير
- يجب في البداية احتيار القائمة الذي يوجد في جهاز التحكم.
- ثم النقر على الإعدادات، ومن بعدها الضغط على التركيب.
- يلزم الضغط على البحث اليدوي.
- هنا يلزم كتابة جميع المعلومات الخاصة بتردد قناة زاد.
- وأخيراً النقر على خانة البحث.