ضربة موجعة لـ جيسوس.. قائمة غيابات النصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 04:34 مساءً - تلقى الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس عدة ضربات قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب غيابات مؤثرة تضرب صفوف الفريق قبل اللقاء المنتظر على ملعب الأول بارك.

ويدخل العالمي المباراة متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 73 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز لمواصلة التقدم بثبات نحو التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة الي ستجمع بين العالمي وفارس الدهناء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعه التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

غيابات النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي

يفتقد النصر خلال مواجهة الاتفاق خدمات عدد من لاعبيه، حيث يغيب نواف العقيدي بسبب إصابة في العضلة الخلفية، إلى جانب سامي النجعي وأنجلو جابرييل للإصابة، فيما خرج حيدر عبدالكريم من القائمة بقرار فني نتيجة اكتمال عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في المباراة.

ويعيش المدرب جورجي جيسوس حالة من الترقب قبل اللقاء، في ظل حاجته لحسم اختياراته النهائية لقائمة اللاعبين الأجانب، خاصة مع وجود بعض العناصر التي تعاني من إجهاد وإصابات طفيفة.