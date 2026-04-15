إنجاز جديد تحققة المملكة.. فائزات في أولمبياد البنات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 07:42 مساءً - حصلت 3 من طالبات المملكة العربية السعودية على 3 جوائز دولية في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات EGMO، والذي تم إقامته في مدينة بوردو الفرنسية أثناء الفترة من 9 إلى 15 أبريل وكان ذلك بمشاركة عدد 263 طالبة من 65 دولة.

قد تم توزيع الجوائز على ميداليتين برونزيتين قد تم تحقيقهما من قبل الطالبة البتول العيدروس وكانت تابعة لإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، والطالبة تالا طلبة التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى ذلك حصلت الطالبة فاطمة المرهون التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على شهادة تقدير.

إجمالي ما حققته السعودية في أولمبياد البنات الأوروبي

وبذلك الإنجاز الكبير، قد ارتفع مجموع ما تم تحقيقه من قبل المملكة العربية السعودية في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات إلى 39 جائزة دولية، والتي تتضمن ميداليتين ذهبيتين، و7 ميداليات فضية، و17 ميدالية برونزية، بالإضافة إلى ذلك 13 شهادة تقدير.

والتي جاءت ضمن 14مشاركة منذ إنطلاقتها في عام 2012م، وكان ذلك ضمن برنامج "موهبة" للأولمبيادات الدولية.