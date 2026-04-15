قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 04:34 مساءً - يستعد نادي النصر لاستضافة نظيره نادي الاتفاق مساء اليوم الأربعاء، الموافق 15 أبريل 2026، على أرضية ملعب "الأول بارك"، وتأتي هذه المواجهة القوية ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

وضع النصر والاتفاق قبل اللقاء

يدخل نادي النصر المباراة وهو في حالة فنية ممتازة، حيث حقق الفريق 5 انتصارات متتالية في آخر 5 لقاءات خاضها، ويسعى العالمي لتحقيق الفوز لفض الشراكة بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2 - 2).

من جانبه، يدخل نادي الاتفاق المواجهة بوضعية فنية متذبذبة، إذ سجل الفريق فوزاً واحداً وتعادلاً مقابل 3 هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة، ويأمل فارس الدهناء في الخروج بنتيجة إيجابية أمام وصيف الترتيب لتحسين مركزه في جدول الدوري.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتولى الحكم فيصل البلوي مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي

بخصوص التغطية الإعلامية، فستكون المباراة التي ستجمع بين فريق نحد الشمس ضد نظيره قريق فارس الدهاناء منقولة مباشرة عبر المنصات التالية، قناة ثمانية 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

كما يمكنكم مشاهدتها ايضا عبر تطبيق ثمانية الذي ينقل جميع مباريات دوري روشن للمحترفين بدون تقطيع.