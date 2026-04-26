مفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز.. ”ناشئون” ووجوه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 10:26 مساءً - كشف ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن القائمة الرسمية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام نادي بيراميدز غداً الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم في مصر و الوطن العربي.

وشهدت الاختيارات مفاجآت مدوية بضم عناصر من قطاع الناشئين لتعويض الغيابات المؤثرة، في لقاء فض الشراكة على المركز الثاني، حيث يمتلك كلا الفريقين 44 نقطة، مما يجعل المباراة حاسمة في تحديد ملاحق الزمالك المتصدر.

غيابات مؤثرة تضرب صفوف النادي الأهلي قبل موقعة بيراميدز

يدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يفتقد ركائز أساسية، حيث يغيب الحارس محمد الشناوي والجناح حسين الشحات بداعي الإيقاف، بالإضافة إلى استمرار غياب الثنائي كريم فؤاد ويوسف بلعمري للإصابة.

كما قرر المدرب توروب استبعاد المهاجم الأنجولي كامويش من الحسابات الفنية لهذه الموقعة، مما دفعه لاستدعاء الحارس الشاب حازم جمال ولاعب الوسط عمر سيد معوض لتدعيم القائمة في ظل هذه النقص العددي.

قائمة النادي الأهلي الرسمية لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

جاءت اختيارات المدرب ييس توروب كالتالي:

في حراسة المرمى الثلاثي: شوبير، حمزة علاء، حازم جمال.

بينما وفي خط الدفاع: أحمد عيد، محمد شكري، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، هادي رياض، أحمد كوكا ، محمد هاني.

وجاء خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية ،إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، عمر سيد معوض.

خط الهجوم: مروان عثمان و محمد شريف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي X بيراميدز (غداً الإثنين - الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة).

القنوات الناقلة: تذاع المباراة مباشرة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس (OnTime Sports)، مع تغطية شاملة واستوديو تحليلي يضم نخبة من كبار المحللين لمتابعة قمة صراع الوصافة.