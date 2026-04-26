جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل قمة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 09:33 مساءً - يستعد عشاق الساحرة المستديرة في مصر لمواجهة نارية تجمع بين الأهلي وبيراميدز غداً الإثنين، ضمن منافسات المرحلة النهائية من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز 2025/26. وتأتي هذه المباراة في توقيت حرج مع اشتعال صراع الصدارة.

و يسعى "المارد الأحمر" لتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر، بينما يطمح بيراميدز لتعطيل ملاحقه المباشر وتعديل مساره في مجموعة التتويج، مما يجعل اللقاء بمثابة "مباراة كؤوس" لا تقبل القسمة على اثنين.

موقف الأهلي ونادي الزمالك في جدول الترتيب بالدوري المصري

ينفرد نادي الزمالك حالياً بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، موسعاً الفارق إلى 5 نقاط عن النادي الأهلي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

وتعد مواجهة بيراميدز غداً بمثابة الفرصة الأخيرة للأهلي للحفاظ على آماله في المنافسة قبل الصدام المرتقب في القمة، حيث أن أي تعثر جديد قد يمنح الزمالك "إكلينيكياً" فرصة حسم اللقب مبكراً.

صراع الهبوط وموقف وادي دجلة ونادي الجونة

بعيداً عن صراع القمة، تشتعل المنافسة في "مجموعة الهبوط" حيث يواصل نادي وادي دجلة هيمنته على المركز الأول برصيد 41 نقطة، وبفارق مريح عن أقرب ملاحقيه نادي الجونة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

وتعكس هذه الأرقام رغبة دجلة في تأمين بقائه مبكراً بعيداً عن حسابات الدقائق الأخيرة، في ظل مستويات متذبذبة لبقية فرق المجموعة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي و بيراميدز

موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي و بيراميدز (غداً الإثنين - ضمن منافسات المرحلة النهائية من الجولة الرابعة) في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تُنقل المباراة حصرياً عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس (OnTime Sports)، مع تغطية خاصة وتحليل فني يضم أبرز نجوم الكرة المصرية قبل انطلاق اللقاء.