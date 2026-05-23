3111 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

3111 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، استشهاد 22 شخصاً وإصابة 39 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي حتى ظهر اليوم، ارتفعت إلى 3111 شهيدا و9432 مصاباً.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوبي لبنان رغم سريان اتفاق الهدنة الذي بدأ في 16 أبريل الماضي، وتم تمديده للمرة الثانية يوم الجمعة الماضي لمدة 45 يوما، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.