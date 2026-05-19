هل يتم صرف منحة إضافية لعيد الأضحى؟ تعرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 02:17 مساءً - من المقرر أن تبدأ الحكومة في صرف المعاشات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة لشهر مايو الجاري ابتداءً من يوم 15 مايو 2026 وحتى نهاية الشهر وذلك لتخفيف التكدس على صرف المعاشات وضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

صرف معاش تكافل وكرامة والزيادة المقررة

يأتي ميعاد صرف معاش تكافل وكرامة الذي تقرره الحكومة المصرية بشكل شهري بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك هذا الشهر، ويذكر أن معاش تكافل وكرامة هو واحد ضمن برامج الدولة المصرية التي تهدف إلى تغطية احتياجات الأسر محدودة الدخل ودعم المستوى المعيشي للأسر المصرية.

تساءل البعض عن الزيادة التي قررتها الحكومة على معاش تكافل وكرامة، حيث صدر قرار بمنح مبلغ إضافي على المعاش يقدر بـ 400 جنيهاً مصرياً لمدة 4 شهور متتالية وذلك لزيادة دعم الفئات المصرية الأكثر احتياجاً.

هل يتم صرف زيادة 400 قبل عيد الأضحى؟

أكدت الحكومة على استمرار صرف المنحة المقررة على معاش تكافل وكرامة وذلك استجابةً لمطالب الأسر الأكثر احتياجاً بالحصول على المنحة قبل إجازة عيد الأضحى لتغطية المصاريف المطلوبة خلال تلك الفترة، ومن المقرر أن يستمر صرف المعاش حتى نهاية الشهر ضماناً لمواجهة الضغوط المالية لتلك الفترة.