الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 07:24 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات إقليمية ودولية متسارعة وأزمات وتحديات متلاحقة تبرز أهمية تعزيز التضامن والتكاتف بين دولنا وتوحيد الجهود وتكثيف أوجه التعاون المشترك، وذلك خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.

وأوضح أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي المتمثل في قضية المياه يكتسب أهمية بالغة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية الحياة وصون مقدرات الشعوب الإفريقية، مردفا: "نؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار".

وتابع: نؤكد ضرورة اتباع نهج يقوم على حوكمة الأنهار الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة وأهداف التنمية المستدامة ويعزز مناخ السلام والحفاظ على السلم والأمن وتحقيق التكامل.