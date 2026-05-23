الرئيس السيسي: أجيال متعاقبة تخرجوا من جامعة القاهرة تجاوز تأثيرهم حدود أوطانهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 07:24 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منظمة الوحدة الإفريقية جسدت منذ انطلاقها إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والوحدة، وأرست دعائم العمل الإفريقي، وذلك خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا.

وأكد أن الأجيال المتعاقبة الذين تخرجوا من جامعة القاهرة تجاوز تأثيرهم حدود أوطانهم ليسهموا بفاعلية في مسارات التحرر الوطني وجهود تحقيق التنمية الشاملة في دولهم.

كما توجه الرئيس السيسى لقادة وشعوب قارتنا الإفريقية بخالص التهنئة بمنسابة الاحتفال بيوم أفريقيا.