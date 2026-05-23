الرئيس السيسى: قارتنا الأفريقية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 07:24 مساءً - ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلمة بمناسبة احتفال مصر بـ”يوم أفريقيا”، والذي تستضيفه هذا العام جامعة القاهرة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القارة الأفريقية تحتفل سنوياً بـ”يوم أفريقيا” في الخامس والعشرين من مايو، إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام ١٩٦٣، والتي تحولت لاحقاً إلى الاتحاد الأفريقي، ويُعد هذا اليوم مناسبة بارزة لتجسيد وحدة القارة، واستحضار تاريخها المجيد ونضال شعوبها من أجل الحرية والتنمية.

 

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن احتفالية هذا العام تُسلّط الضوء على الدور المصري التاريخي والمعاصر في دعم القارة الأفريقية، فضلاً عن إبراز نماذج الشراكات الناجحة التي تُسهم في تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣.

 

واستهل الرئيس السيسى كلمته بتقديم خالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بـ"يوم إفريقيا"، تلك المناسبة التاريخية؛ التي توافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، هذه المنظمة التى جسدت منذ انطلاقها، إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والوحدة، وأرست دعائم العمل الإفريقى المشترك.

 

 

وقال الرئيس السيسى، إن قارتنا الأفريقية؛ تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات هائلة وموارد غنية وقبل ذلك؛ إلى إرادة شعوبها وعزيمتها الراسخة، فى تعظيم الاستفادة من ثرواتها.

 

 

