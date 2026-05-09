ما حقيقة الأخبار المتداولة حول وفاة جورج وسوف؟...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 06:29 مساءً - تداولت خلال الساعات الماضية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاة الفنان السوري "جورج وسوف"، الأمر الذي أثار حالة من القلق والجدل بين جمهوره في مختلف الدول العربية، قبل أن يتم حسم حقيقة هذه الأنباء بشكل قاطع من خلال مصدر مقرب منه.

حقيقة وفاة جورج وسوف

أكد المصدر في تصريحات صحفية أن ما يتم تداوله بشأن وفاة جورج وسوف عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن الفنان المعروف بلقب "سلطان الطرب" يتمتع بصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعي دون أي أزمات صحية خطيرة كما روجت بعض الصفحات.

وأشار إلى أن انتشار مثل هذه الشائعات لم يعد أمرًا جديدًا، حيث تتكرر من وقت لآخر حول عدد من الشخصيات العامة، بهدف جذب الانتباه وتحقيق نسب مشاهدة وتفاعل أعلى على منصات التواصل الاجتماعي، دون التحقق من دقة المعلومات.

وأضاف أن هذه الأخبار المغلوطة تسببت في حالة من الانزعاج الشديد لدى أسرة الفنان ومقربيه، خاصة في ظل سرعة انتشارها واعتماد بعض المستخدمين على مصادر غير موثوقة في تداول المعلومات.

حقيقة دخول جورج وسوف المستشفى

نفى المصدر ما تم تداوله حول دخول جورج وسوف إلى أحد المستشفيات، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي وعكة صحية في الوقت الحالي، وأنه يواصل نشاطه بشكل مستقر وطبيعي.

وكان وسوف قد ظهر في وقت سابق عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، حيث حرص على طمأنة جمهوره بعد انتشار شائعات مشابهة، مؤكدًا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.