رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الخلود ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 08:17 مساءً - أحيانًا تكون بعض المباريات أكبر من ترتيب أو نقاط وهذا ما يعيشه الخلود قبل مواجهته المرتقبة أمام الأخدود على ملعب نادي الحزم في الرس ضمن الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي، الفريق صاحب الأرض يدخل المباراة وكأنه يلعب على باب النجاة مباشرة لأن الانتصار سيمنحه بطاقة البقاء رسميًا في الدوري دون الالتفات لنتائج الفرق الأخرى في الجولات المتبقية، في المقابل يخوض الأخدود اللقاء بعدما تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري يلو لكن هذا النوع من المباريات يكون أحيانًا خطيرًا.

تقام مواجهة الخلود والأخدود اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين، وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر بينما تنطلق المواجهة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وسط ترقب جماهيري كبير من أنصار الخلود الذين ينتظرون حسم البقاء رسميًا.

القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأخدود

تذاع المباراة عبر شبكة ثمانية الرياضية الناقل الرسمي لمنافسات دوري روشن السعودي حيث خصصت الشبكة تغطية مباشرة للمواجهة مع متابعة مستمرة لتأثير النتيجة على جدول الترتيب في منطقة الهبوط، كما يمكن متابعة اللقاء عبر المنصات الرقمية التابعة للشبكة إلى جانب الاستوديوهات التحليلية التي تسبق صافرة البداية وتتناول أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريقين.

معلق مباراة الخلود والأخدود

يقوم المعلق فارس عوض بالتعليق على مباراة الخلود والأخدود اليوم في دوري روشن السعودي وفي لقاء يحمل أجواء خاصة بسبب اختلاف وضع الفريقين قبل انطلاق المواجهة.