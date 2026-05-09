بث مباشر الأسطورة.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 03:29 مساءً - يحتضن ملعب «أنفيلد» مساء السبت مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وتشيلسي، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين مع اقتراب الموسم من نهايته واشتداد الصراع على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

يخوض ليفربول المباراة بطموح استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج التي كلفته فقدان عدد من النقاط المهمة، إذ يسعى الفريق بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز موقعه في المربع الذهبي والاقتراب أكثر من ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ترتيب ليفربول وتشيلسي في البريميرليج

يحتل الريدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ما يجعل الفوز في هذه المواجهة أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل المنافسة القوية من عدة فرق تطارد نفس الهدف.

في المقابل، يدخل تشيلسي اللقاء وعينه على العودة بنتيجة إيجابية من ملعب أنفيلد، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1، وهي الهزيمة التي أثرت على آمال الفريق في التقدم بجدول الترتيب.

ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 48 نقطة، ويأمل في استعادة توازنه وتحقيق انتصار معنوي مهم يمنحه دفعة قوية قبل إسدال الستار على منافسات الموسم.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة اليوم السبت الموافق 9 مايو 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

2:30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

3:30 عصرًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1، التابعة لشبكة beIN Sports، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة في ظل القوة الهجومية التي يمتلكها الفريقان، إلى جانب أهمية النقاط الثلاث بالنسبة لكل طرف في سباق حسم المراكز الأوروبية.