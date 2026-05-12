تباين الكتاكيت.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 12...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:29 مساءً - صعد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 في مصر مع بداية التعاملات الصباحية، وأيضًا ظهرت حالة من التباين الواضح في أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد، سواء داخل بورصة الدواجن أو لدى شركات الإنتاج، وذلك وسط متابعة مكثفة من جانب المربين وأصحاب المزارع الذين يترقبون باستمرار تحركات الأسعار قبل بدء دورات التربية الجديدة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واصل سعر الكتكوت الأبيض صعوده داخل بورصة الدواجن، مدفوعًا بزيادة الطلب من المربين خلال الفترة الحالية، حيث تراوح سعره اليوم بين 20 و30 جنيهًا للكتكوت الواحد.

بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض "قطعان" مستويات تتراوح ما بين 13 و13.5 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في مصر

شهدت باقي أنواع الكتاكيت تحركات سعرية متفاوتة، وفقًا للجودة والشركة المنتجة، وجاءت الأسعار المعلنة اليوم على النحو التالي: