وزارة العمل: عن فرص عمل بدمياط بقطاع النقل براتب 13 ألف جنيه

وزارة العمل: عن فرص عمل بدمياط بقطاع النقل براتب 13 ألف جنيه

برج الحمل والكذب

برج الحمل والكذب

برج الحمل في العمل

برج الحمل في العمل

أخبار اليمن : نعيم قاسم: سنحول الميدان جحيماً على إسرائيل

أخبار اليمن : نعيم قاسم: سنحول الميدان جحيماً على إسرائيل

أخبار اليمن : شوروية المؤتمر تنعي اللواء العلفي

أخبار اليمن : شوروية المؤتمر تنعي اللواء العلفي

سيروم طبيعي لتفتيح الهالات السودا

سيروم طبيعي لتفتيح الهالات السودا

الخارجية: البحارة المصريين على السفينة المخطوفة قبالة سواحل الصومال بصحة جيدة

الخارجية: البحارة المصريين على السفينة المخطوفة قبالة سواحل الصومال بصحة جيدة

بالقوة الهجومية الضاربة.. التشكيل الرسمي للهلال أمام النصر...

بالقوة الهجومية الضاربة.. التشكيل الرسمي للهلال أمام النصر...

رابط الأسطورة.. بث مباشر مباراة الحسين ضد الوحدات...

رابط الأسطورة.. بث مباشر مباراة الحسين ضد الوحدات...

تشكيل النصر الرسمي أمام الهلال في قمة الحسم...

تشكيل النصر الرسمي أمام الهلال في قمة الحسم...

الرئيسية فن ومشاهير

موعد حسم تعيين أنيس بوجلبان مديرًا للأسكاوتنج في...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد حسم تعيين أنيس بوجلبان مديرًا للأسكاوتنج في...

موعد حسم تعيين أنيس بوجلبان مديرًا للأسكاوتنج في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 08:17 مساءً - يستعد النادي للإعلان مع نهاية شهر مايو الجاري عن خطوة إدارية جديدة داخل قطاع الكرة، تتمثل في تعيين التونسي "أنيس بوجلبان" في منصب مدير إدارة الاسكاوتنج بالنادي، على أن يبدأ مهام عمله بشكل رسمي اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، ضمن خطة إعادة ترتيب شاملة داخل المنظومة الرياضية.

موعد حسم تعيين أنيس بوجلبان مديرًا للأسكاوتنج في الأهلي

تأتي هذه التحركات في إطار مشروع تطوير وهيكلة قطاع كرة القدم داخل القلعة الحمراء، بهدف تصحيح المسار بعد موسم لم يكن على مستوى طموحات النادي وجماهيره، حيث يسعى الأهلي للعودة بقوة إلى منصات التتويج محليًا وقاريًا واستعادة هيمنته المعتادة.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات صحفية أن عضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ كان له دور بارز في حسم الاتفاق مع أنيس بوجلبان لتولي هذا المنصب، حيث تم التوافق على كافة التفاصيل الخاصة بالمهام المنتظرة داخل إدارة الاسكاوتنج.

سبب اختيار سيد عبدالحفيظ لـ بوجلبان

أضاف المصدر أن عبد الحفيظ تمسك باختيار بوجلبان تحديدًا، نظرًا لاقتناعه بقدراته في اكتشاف وتقييم اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالعناصر التي يمكنها تقديم الإضافة للنادي سواء على مستوى الصفقات المحلية أو التعاقدات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الأهلي في تدعيم صفوف الفريق الأول.

وفي السياق ذاته أوضح أن أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق، يعمل حاليًا على إنهاء ارتباطاته مع المنتخب التونسي الأولمبي، تمهيدًا لتولي مهامه الجديدة داخل النادي المصري خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتمتع بصلاحيات موسعة في ملف التعاقدات واختيار اللاعبين

الكلمات الدلائليه:
سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إخترنا لك

تأكيد أخبار عقد قران الإعلامي عمرو أديب.. ومن...

أخبار ذات صلة

0 تعليق