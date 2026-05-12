حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 08:17 مساءً - يستعد النادي الأهلي للإعلان مع نهاية شهر مايو الجاري عن خطوة إدارية جديدة داخل قطاع الكرة، تتمثل في تعيين التونسي "أنيس بوجلبان" في منصب مدير إدارة الاسكاوتنج بالنادي، على أن يبدأ مهام عمله بشكل رسمي اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، ضمن خطة إعادة ترتيب شاملة داخل المنظومة الرياضية.

موعد حسم تعيين أنيس بوجلبان مديرًا للأسكاوتنج في الأهلي

تأتي هذه التحركات في إطار مشروع تطوير وهيكلة قطاع كرة القدم داخل القلعة الحمراء، بهدف تصحيح المسار بعد موسم لم يكن على مستوى طموحات النادي وجماهيره، حيث يسعى الأهلي للعودة بقوة إلى منصات التتويج محليًا وقاريًا واستعادة هيمنته المعتادة.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات صحفية أن عضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ كان له دور بارز في حسم الاتفاق مع أنيس بوجلبان لتولي هذا المنصب، حيث تم التوافق على كافة التفاصيل الخاصة بالمهام المنتظرة داخل إدارة الاسكاوتنج.

سبب اختيار سيد عبدالحفيظ لـ بوجلبان

أضاف المصدر أن عبد الحفيظ تمسك باختيار بوجلبان تحديدًا، نظرًا لاقتناعه بقدراته في اكتشاف وتقييم اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالعناصر التي يمكنها تقديم الإضافة للنادي سواء على مستوى الصفقات المحلية أو التعاقدات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الأهلي في تدعيم صفوف الفريق الأول.

وفي السياق ذاته أوضح أن أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق، يعمل حاليًا على إنهاء ارتباطاته مع المنتخب التونسي الأولمبي، تمهيدًا لتولي مهامه الجديدة داخل النادي المصري خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتمتع بصلاحيات موسعة في ملف التعاقدات واختيار اللاعبين