بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 02:17 مساءً - تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، حيث يلتقي تشيلسي مع توتنهام في ديربي لندني مرتقب ضمن الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث تشيلسي عن إنهاء سلسلة نتائجه المتواضعة والعودة إلى طريق الفوز، بعدما تجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز العاشر.

أما توتنهام، فيدخل المواجهة في موقف صعب للغاية، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة، ويصارع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي، ما يجعل المباراة ذات أهمية قصوى للفريقين.

توقيت مباراة تشيلسي ضد توتنهام

10:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

11:15 مساءً بتوقيت الإمارات.

أين يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام

تُبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، الناقل الرسمي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتولى المعلق الشهير عصام الشوالي الوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.