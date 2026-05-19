الأرصاد تحذر:موجة شديدة الحرارة تضرب مصر غداً وشبورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:23 صباحاً - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الثلاثاء 19 مايو 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة على محافظات الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء ستكون معتدلة في الصباح الباكر، بينما تميل للاعتدال ليلًا على أغلب المناطق مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة على أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

وأشارت الأرصاد إلى ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى على عدد من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة بالمناطق القريبة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من الجمهورية بسرعة تصل إلى 40 كم في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد.

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

وكشفت الهيئة عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الليل على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب احتمالية ظهور سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة للعظمى و20 للصغرى، بينما تصل الحرارة في الإسكندرية إلى 26 درجة.

أما محافظات الصعيد فتشهد أجواء شديدة الحرارة حيث تسجل سوهاج 44 درجة وقنا 46 درجة فيما تصل الحرارة في أسوان إلى 48 درجة مئوية خلال ساعات النهار.