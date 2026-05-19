بعد تأجيل دعاوى الأسرة.. من هي أماني سويدان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 02:17 مساءً - شهدت الساعات الماضية اهتمامًا واسعًا بقضية الفنان المصري بيومي فؤاد بعد قرار محكمة أسرة قصر النيل تأجيل النظر في عدة دعاوى قضائية مقامة ضده من طليقته، والمتعلقة بمسكن الحضانة ونفقات الطفل والمدرسة.

وأثار الأمر تساؤلات كثيرة بين الجمهور خاصة أن خبر انفصال الفنان عن زوجته لم يكن متداولًا بشكل واسع من قبل.

من هي أماني سويدان طليقة بيومي فؤاد؟

أماني سويدان هي طليقة الفنان بيومي فؤاد وكانت تربطها به علاقة قديمة بدأت منذ سنوات الدراسة الجامعية حيث درست بقسم الديكور في كلية الفنون الجميلة.

وخلال تلك الفترة كان بيومي فؤاد يعمل في المسرح الجامعي كمخرج منفذ بينما كانت هي تعمل في تصميم الديكور للعروض المسرحية، قبل أن تتطور العلاقة بينهما إلى الزواج لاحقًا.

علاقة طويلة وإنجاب 3 أبناء

وأسفرت الزيجة عن إنجاب 3 أبناء هم محمد ونور وجود كما فضّلت أماني الابتعاد عن الأضواء والإعلام لفترات طويلة حيث كانت تركز على تربية أبنائها وإدارة شؤون الأسرة، وخلال السنوات الأخيرة بدأت تظهر برفقة الفنان في بعض المناسبات العامة والبرامج التلفزيونية خاصة بعد توليها إدارة أعماله لفترة.

أماني سويدان تولت إدارة أعمال بيومي فؤاد

وكان الفنان قد تحدث في وقت سابق عن اعتماده على زوجته السابقة في إدارة أعماله، موضحًا أنه بطبيعته شخص خجول ويجد صعوبة في رفض طلبات المشاركة الفنية، وهو ما جعله يترك لها مسؤولية تنظيم أعماله.

وفوجئ عدد كبير من الجمهور بخبر القضايا الأسرية خاصة بعد الظهور العائلي المستمر للفنان خلال السنوات الماضية وآخرها احتفاله بزفاف نجله الأكبر بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.