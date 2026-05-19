تردد قناة سما سوريا الجديد 2026 لمتابعة أقوى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 02:17 مساءً - نجحت قناة سما سوريا في جذب قاعدة جماهيرية من عشاق الدراما السورية من جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تعرض المسلسلات السورية والعديد من البرامج الترفيهية والثقافية طوال اليوم وبلا تردد وبجودة عالية.

تردد قناة سما سوريا

يجب ضبط القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11177.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تثبيت قناة سما سوريا على الرسيفر