قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة الأردن ضد سويسرا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 12:29 مساءً - يخوض المنتخب الأردني مساء اليوم اختبارًا وديًا قويًا عندما يواجه نظيره السويسري على ملعب "كيبون بارك"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، في مواجهة ينتظرها عشاق "النشامى" للوقوف على مدى جاهزية الفريق قبل انطلاق الحدث العالمي.

موقف الأردن وسويسرا قبل المباراة

يدخل المنتخب الأردني المواجهة بمعنويات جيدة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية، حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة في رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، إلى جانب تجربة بعض الأفكار التكتيكية قبل بدء مشواره التاريخي في المونديال.

في المقابل، يتطلع المنتخب السويسري للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة التحضيرات النهائية قبل التوجه إلى كأس العالم، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني لعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة.

معلق مباراة الأردن وسويسرا والقنوات الناقلة

يمكن متابعة المباراة الودية المرتقبة عبر قناة الأردن الرياضية و تطبيق TOD.

ويتولى المعلق حمزة الشاويش الوصف التفصيلي عبر قناة الأردن الرياضية، بينما يعلق عامر الخوذيري على المباراة عبر تطبيق TOD.

موعد مباراة الأردن ضد سويسرا

تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 على ملعب كيبون بارك في سويسرا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الأردن والسعودية ومصر، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.