قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 12:29 مساءً - يخوض المنتخب الأردني مواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب سويسرا، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في لقاء يُنتظر أن يشهد منافسة قوية بين الطرفين.

ويسعى الجهاز الفني للنشامى إلى الاستفادة من المباراة في تجربة بعض الحلول التكتيكية والوقوف على جاهزية اللاعبين، قبل انطلاق مشوار المنتخب في البطولة العالمية.

متى موعد مباراة الأردن ضد سويسرا؟

تقام المباراة يوم الأحد 31 مايو 2026 على أرضية ملعب كيبون بارك، حيث تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وعمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وسويسرا؟

تنقل قناة الأردن الرياضية أحداث المباراة الودية المرتقبة بشكل مباشر، كما يمكن متابعة مجريات اللقاء لحظة بلحظة عبر التطبيقات والمنصات الرياضية المتخصصة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للمنتخب الأردني، الذي يطمح لتحقيق أقصى استفادة فنية من الاحتكاك بمنتخب أوروبي قوي، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.