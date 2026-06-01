شاهدها من هنا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 12:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية للناشئين إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر تحت 17 عامًا ونظيره المغربي في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين حيث يسعى كل منتخب لإنهاء مشواره في البطولة بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويأمل المنتخب المصري في استعادة توازنه بعد خسارة فرصة التأهل إلى النهائي بينما يطمح المنتخب المغربي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إنهاء المنافسات على منصة التتويج وتحقيق المركز الثالث.

موعد مباراة مصر والمغرب

تقام مباراة مصر والمغرب مساء اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026 على الملعب الفرعي لأكاديمية محمد الخامس بالمغرب، ومن المقرر أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية بينما تبدأ المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمنافسات كأس الأمم الأفريقية للناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تنقل القنوات الرياضية المغربية المواجهة مباشرة للجماهير ضمن تغطيتها المستمرة لمباريات البطولة المقامة على الأراضي المغربية.