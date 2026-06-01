الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 12:29 مساءً - تُعرب وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وقيامها بتوغل بري واسع النطاق يهدد حياة المدنيين، وما يمثله ذلك العدوان من انتهاك صارخ لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وتؤكد الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، داعيةً إلى الوقف الفوري لهذا التصعيد، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة.



كما تشدد الوزارة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما في وقف هذه الانتهاكات، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره، ويجنب المنطقة مزيداً من عدم الاستقرار.