الدولار يتجه لخسارة أسبوعية

الدولار يتجه لخسارة أسبوعيةاستقر الدولار خلال التعاملات، لكنه ظل متجهًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

واستقر اليورو عند 1.15725 دولار، قرب أعلى مستوى له في أسبوع، مدعومًا بقرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

كما ارتفع الدولار بنسبة 0.18 بالمائة أمام الين الياباني إلى 160.225 ين، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.34145 دولار.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، مستقرًا عند 99.75 نقطة بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين بنسبة 0.4 بالمائة إلى 63595 دولارًا، بينما تراجعت إيثيريوم بنسبة 0.29 بالمائة إلى 1666 دولارًا.