1430 قتيلاً في زلزالي كراكاس
أعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا العاصمة كاركاس والمناطق القريبة منها يوم الأربعاء الماضي إلى 1430 قتيلا.
وأضاف رودريغيز في تصريح بثه التلفزيون الحكومي الفنزويلي أن 3200 آخرين أصيبوا بجروح، في حين أصبح 3100 شخص بلا مأوى جراء هذه الكارثة.
وكانت الأمم المتحدة قد قدّرت في بيان لها يوم أمس، عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفا، مضيفة أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين، في وقت أعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ في البلاد.
ويُعد الزلزالان من بين الأقوى التي شهدتها فنزويلا منذ أكثر من قرن، حيث جرى إخلاء العديد من المباني في المناطق المتضررة، وامتدت آثار الهزات الارتدادية حتى مناطق بعيدة مثل الأمازون البرازيلية.
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