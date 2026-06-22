وزير الخارجية الكويتى يتلقى اتصالاً هاتفياً من المفوض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:17 صباحاً - تلقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتى، اتصالاً هاتفياً من معالي السيد برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تعزيزها وتطويرها.
الكاتب
محمد نصر
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012
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