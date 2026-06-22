وزير الخارجية الكويتى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيرة المصرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 03:29 مساءً - أجرى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتى ، اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026، اتصالاً هاتفياً مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.