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وزير الخارجية الكويتى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيرة المصرى

وزير الخارجية الكويتى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيرة المصرى

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وزير الخارجية الكويتى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيرة المصرى

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وزير الخارجية الكويتى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيرة المصرى

وزير الخارجية الكويتى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيرة المصرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 03:29 مساءً - أجرى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتى ، اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026، اتصالاً هاتفياً مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما جرى بحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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