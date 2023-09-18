انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو الفاجعة الكبرى... انفصال شبه جزيرة سيناء عن مصر بسبب الزلازل.. البحوث الفلكية تكشف مفاجأة مدوية.؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه من الممكن علمياً أن تنقسم القارة الأفريقية وينفصل جزء منها بسبب زحزحة القارات والنشاط الزلزالي.

وأشار القاضي إلى أن المناطق التي تشهد نشاطاً زلزالياً وجيولوجياً تشمل أخدود شرق أفريقيا والبحر الأحمر والهضبة الإثيوبية ورواندا والكونغو وتنزانيا. وأضاف أن الأخدود الأفريقي العظيم سينشق وينفصل بعد ملايين السنين وسيصبح جزيرة منفصلة عن القارة الأفريقية. وأشار أيضاً إلى أن جنوب إثيوبيا وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغندا وتنزانيا سينفصلون عن القارة الأفريقية ويشكلون قارة خاصة بهم. وفيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء، قال القاضي إنها ستنفصل وتصبح جزيرة صغيرة بعد ملايين السنين