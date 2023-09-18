انت الان تتابع خبر ليس عاصفة التنين فقط... تحذير عاجل وخطير للغاية من الأرصاد المصرية بشأن حالة الطقس اليوم ومغادرة البيت في هذا الموعد انتحار حقيقي!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يهتم الملايين يومياً بالبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في نشرة الأرصاد الجوية، وبعد انتهاء تأثير العاصفة (دانيال) على أنحاء البلاد بسلام، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار الحالة المستقرة للطقس خلال الأيام المقبلة.

وفي بيان رسمي، كشف خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون حاراً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأنه سيكون معتدلاً ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة بقيمة 12 درجة خلال الساعات القادمة، حيث ستصل العظمى في الأقصر إلى 39 درجة، وستنخفض في الليل إلى 27 درجة فقط.

وانتشرت في الساعات الماضية أنباء عن اقتراب عاصفة التنين بعد عاصفة دانيال وآثارها الكارثية على ليبيا، ولكن الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، نفت هذه الأنباء وأكدت عدم وجود أي تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة عدم تعرض مصر لعاصفة التنين كما أُثير خلال الساعات الماضية.

ظاهرة جوية كشفت الأرصاد عن ظاهرة جوية، وهي شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وتوقع خبراء الهيئة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وحذرت هيئة الأرصاد السائقين ووسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بتوخي الحذر. حالة الطقس اليوم وفي بيان الأرصاد حول حالة الطقس اليوم، قالت إنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 34 25 العاصمة الادارية 34 25 6 أكتوبر 35 24 بنها 34 25 دمنهور 33 24 وادى النطرون 35 24 كفر الشيخ 33 24 المنصورة 34 25 الزقازيق 35 25 شبين الكوم 34 24 طنطا 33 24 دمياط 32 25 بورسعيد 32 25 الإسماعيلية 35 22 السويس 34 24 العريش 32 23 رفح 32 24 رأس سدر 35 26 نخل 32 17 كاترين 31 15 الطور 33 27 طابا 32 25 شرم الشيخ 37 28 الإسكندرية 31 24 العلمين الجديدة 31 24 مطروح 30 21 السلوم 30 19 سيوة 34 19 رأس غارب 38 27 الغردقة 37 27 سفاجا 37 28 مرسى علم 37 28 شلاتين 36 28 حلايب 33 28 أبو رماد 34 28 رأس حدربة 33 29 الفيوم 35 24 بني سويف 35 23 المنيا 35 22 أسيوط 35 23 سوهاج 36 24 قنا 38 26 الأقصر 39 27 أسوان 39 28 الوادى الجديد 38 22 أبوسمبل 38 27