انت الأن تتابع خبر الاحتلال يغلق حواجزًا بنابلس وينصب أخرى ببيت لحم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإغلاق الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس، ونصبت حواجز أخرى عند مداخل مدينة بيت لحم في الضفة الغربية .



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف العسكري الواصل بين نابلس وجنين وطولكرم، واحتجزت مركبات المواطنين المارة، وفتشتها بشكل دقيق، كما أغلقت حاجز صرة بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور.



وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا طريق المربعة، وحاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بشكل كامل أمام حركة المواطنين، كذلك حاجز الـ17 العسكري شمالا بكلا الاتجاهين ما أدى لأزمة مرورية خانقة.



كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم ، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في المكان.