تحذير عاجل: السعودية في وجه الكارثة الكبرى والساعات القادمة سوف تكون الاسوء على الاطلاق!!

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الرياض - روايدا بن عباس - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق مما قد يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، بالإضافة إلى نشاط الرياح في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وقد تترافق هذه الأمطار مع زخات من البرد ورياح نشطة. وبالإضافة إلى ذلك، ستشهد مناطق نجران والشرقية تأثير الرياح النشطة التي قد تثير الأتربة والغبار، وبالتالي تحد من مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.