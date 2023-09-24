انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقتحم جامعة برام الله ويعتقل ثمانية من طلابها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الأحد ، باقتحام جامعة بيرزيت في شمالي مدينة رام الله الفلسطينية ، والتهجم على الأمن الجامعي ، واعتقال ثمانية من طلابها.



وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية ، فإن قوات الاحتلال اعتدت على الحرس الجامعي، وعبثت بمحتويات الجامعة، وتعمدت تخريبها، واعتقلت كلا من: رئيس مجلس طلبة الجامعة، الأسير المحرر عبد المجيد حسن من دير السودان، وعمر خليل ومحمود نخلة من مخيم الجلزون، ويحيى فرح من قرية دورا القرع، وأحمد عويضات من مخيم العروب في الخليل، ومحمد نجم، وحسن علوان، وعبد الله أبو قياص، وجميعهم في العشرينات من العمر، أثناء تواجدهم داخل حرم الجامعة.



من جانبها، أدانت جامعة بيرزيت، اقتحام قوات الاحتلال لحرمها فجر الأحد، واعتقال عدد من طلبتها، وإحداث خراب في ممتلكات الجامعة.



وحسب بيان الجامعة، فقد حاصرت قوة عسكرية تزيد عن 50 آلية عسكرية الجامعة، واقتحمت حرمها، بعد الاعتداء على الحرس، والاستيلاء على أجهزتهم الخلوية، واحتجازهم في غرفة الحراسة، فيما داهمت قوة عسكرية أخرى مجلس طلبة الجامعة، وفجرت أبوابه، وعبثت بمحتوياته.



وأكدت، أن ما جرى يشكل انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات، والمؤسسات التعليمية، مشددة على أنها تعمل من خلال محاميها والمؤسسات القانونية على الاطمئنان على الطلبة المعتقلين، مؤكدة أن هذه الاعتداءات ما هي إلا استمرار لسياسة الاحتلال التي تستهدف كافة فئات الشعب الفلسطيني.



كما تنظر بخطورة بالغة تجاه هذا الاقتحام الهمجي، واستمرار سياسة الاحتلال الممنهجة لتدمير الحياة التعليمية في فلسطين عبر استهداف الطلبة، واعتقالهم والاعتداء على المؤسسات الأكاديمية، لا سيما مؤسسات التعليم العالي،.



وناشدت الجامعة، المؤسسات الدولية الحقوقية والأكاديمية لمناصرة جامعة بيرزيت ومؤسسات التعليم العالي، كون هذه الانتهاكات تعيق مسيرة المؤسسات التعليمية وأداء دورها الأكاديمي والإنساني.





وأدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت، واعتقال عدد من طلبتها، والإضرار بممتلكاتها.



وأكدت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تُجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية عموما.



وأوضحت، أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وحُرمتها، مؤكدة أن الاحتلال لن يكسر إرادة هذه المؤسسات، وطلبتها، والعاملين فيها؛ وإنما سيبقون متمسكين برسالة العلم والتعلّم.



وجدّدت دعوتها للاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية لفضح هذه الانتهاكات المتواصلة بحق التعليم العالي الفلسطيني، واتخاذ موقف حازم تجاهها.



من جانبها، جدّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين دعوتها للاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية، لفضح انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق التعليم، واتخاذ موقف حازم تجاهها.



وأدانت الهيئة اقتحام الاحتلال للجامعة، والقيام بالعبث والتخريب بمحتوياتها، والاعتداء على الحرس الجامعي، واعتقال عدد من طلبتها.



وقالت، إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، التي تُجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية عموما.



وأوضحت، أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات، التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وحُرمتها.



وأكدت أن الاحتلال لن يكسر إرادة هذه المؤسسات وطلبتها والعاملين فيها، وإنما يجعلهم أكثر تمسكا برسالة العلم والتعلّم والنضال والتضحية في سبيل الحرية والخلاص من الاحتلال.