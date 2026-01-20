تقارير إعلامية: مرموش يضغط لحجز مقعد أساسي في مانشستر سيتي بعد تألقه مع الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 08:16 مساءً - كشفت تقارير إعلامية أن تألق عمر مرموش مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب قد يعيده من جديد إلى حسابات بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

عمر مرموش تألق مع منتخب مصر في أمم أفريقيا

وذكرت موقع "وان فوتبول" العالمي، "يواجه النجم المصري عمر مرموش صعوبة في حجز مكانه الأساسي ضمن تشكيلة بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، لكن تألقه اللافت مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا قد يعيد فتح باب الاهتمام من قبل المدرب الإسباني والمشاركة أساسيًا مع الفريق السماوي".وأضاف، "قاد عمر مرموش، البالغ من العمر 26 عامًا، هجوم الفراعنة إلى جانب محمد صلاح، وسجل هدفين حاسمين ساعدا منتخب مصر على التأهل إلى نصف النهائي، وكانت البداية المميزة له في البطولة بتسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي، قبل أن يفتتح التسجيل في اللقاء المثير ضد كوت ديفوار الذي انتهى بفوز مصر 3-2 في ربع النهائي، ليؤكد قدرته على حسم المباريات الكبيرة.

عمر مرموش في اختبار أوروبي مع مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش ضيفاً ثقيلاً على بودو جليمت النرويجي في الثامنة إلا الربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.تتوقف مشاركة عمر مرموش في مباراة بودو جليمت ضد مانشستر سيتي على مدى جاهزيته الفنية والبدنية، بعدما شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع فى جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يملك بودو جليمت ثلاث نقاط فقط في المركز 32.ويسعى مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتجاوز أحزان الهزيمة التي تعرض لها في مباراة الديربي ضد مانشستر يونايتد السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".