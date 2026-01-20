مفاوضات دون حسم.. ليفربول يفكر في تجديد عقد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 08:15 مساءً - تألق لاعب نادي ليفربول دومينيك سوبوسلاي، في صفوف فريقه خلال الفترة الأخيرة، مما جعلت إدارة النادي تتمسك به.

لذلك تحاول إدارة ليفربول التفاوض مع سوبوسلاي لتجديد عقده في ظل فترة الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم، لكن لم يتم حسم الصفقة بعد.

يذكر أن سوبوسلاي أصبح أحد أبرز نجوم ليفربول هذا الموسم، وسط محاولات لمكافأة اللاعب على تطوره منذ انضمامه للفريق، بعد صفقتهم مع لايبزيغ التي بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني.

يحاول سوبوسلاي بذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه من مهارات في صفوف ليفربول، فهو كذلك يرغب في الاستمرار بالنادي، لذلك تظل مسألة تجديد تعاقده مع ليفربول قيد النقاش.

وأوضح سوبوسلاي:

"هناك محادثات، لكن بالتأكيد لم يُتخذ أي قرار، هناك تقدم دائمًا، لكن دون حسم".

وفي هذا الصدد، يواجه ليفربول، أولمبيك مارسيليا، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وخلال تلك المباراة، قد تشهد عودة للفرعون المصري محمد صلاح الذي شارك منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية مع ليفربول اليوم الثلاثاء، ومن المرجح أن يتولى محمد صلاح مهمة تنفيذ ركلات الجزاء.

وأضاف سوبوسلاي: