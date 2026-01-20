حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 08:15 مساءً - زاد اهتمام محبي السينما في الفترة الأخيرة بالبحث عن تردد قناة بي إن موفيز الجديد 2026، لمتابعة أحدث الأفلام الأجنبية بجودة عالية دون انقطاع.

وتعد القناة من أفضل وجهات عشاق هوليوود، إذ تعرض تشكيلة واسعة من الأفلام تتنوع بين الأكشن، الرومانسية، الدراما، الرعب، والخيال العلمي، بالإضافة إلى الأعمال التي تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

ويمكن ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات للاستمتاع بالمحتوى السينمائي بأعلى جودة، عبر إدخال البيانات التالية:

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

كما تتيح قناة بي إن موفيز للمشاهدين متابعة أحدث الأفلام الأجنبية بشكل مستمر، مع تحديث دوري لقائمة الأفلام المعروضة، مما يجعلها الخيار الأمثل لكل محبي السينما حول العالم.